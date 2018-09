20.000 Meilen unter dem Meer ist ein Abenteuerfilm nach dem berühmten Buch von Jules Verne mit Michael Caine von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2006.

20.000 Meilen unter dem Meer: Im Jahr 1886 macht ein vermeintliches Seeungeheuer die Weltmeere unsicher. Der Meeresbiologe Prof. Pierre Arronax (Patrick Dempsey) begibt sich an Bord eines Walfangschiffes, um das sagenumwobene Tier zu finden. Bei einem augenscheinlichen Angriff des Seemonsters werden Arronax und der Harpunier Ned Land über Bord gespült. Zu deren Überraschung handelt es sich bei dem vermeintlichen Monster jedoch nicht um ein Lebewesen, sondern um die „Nautilus“, ein hoch entwickeltes U-Boot unter dem Kommando von Kapitän Nemo (Michael Caine). An Bord des U-Bootes beginnt ein fesselndes Abenteuer in den Tiefen des Meeres.

Ich liebe das Buch von Jules Verne, ich liebe den Autor und gerade diese Geschichte gehört zu meinen absoluten Favoriten überhaupt. 20.000 Meilen unter dem Meer hat alles was man sich als Science-Fiction Fan vorstellen kann. Es gibt unzählige Verfilmungen, die beste ist nach wie vor die aus den 50er Jahren mit Kirk Douglas. Danach kommt aber auch schon diese, die ich bereits kenne. Michael Caine spielt hier hervorragend, ein Genuss da zuzuschauen. Wie gesagt, ich kannte den Film natürlich, hatte ihn aber nicht zuhause auf DVD, das habe ich mit diesem Release nachgeholt und kann euch nur empfehlen dasselbe zu machen, ein hervorragender Film, ein noch besserer Stoff und Spannung pur, schaut unbedingt mal rein.

8,0 von 10 fantastischen Ubooten