Gewinnt 2 Tickets zum Konzert von Phela am 14.12.18 – Düsseldorf, Pong. Keine Sorge, dass euch die Tickets nicht rechtzeitig begleiten, der Gewinner wird rechtzeitig angeschrieben und wird mit einer Begleitperson seiner Wahl auf die Gästeliste gesetzt. Also müsst ihr nur hingehen, an der Kasse euren Namen nennen und könnt das Konzert kostenlos besuchen. Ich wünsche euch jetzt schonmal viel Erfolg und dem Gewinner/in viel Spaß beim Konzert.

2 Tickets zum Konzert von Phela am 14.12.18 – Düsseldorf, Pong: Wie findet man seine Stimme? Den richtigen Klang zu finden, den einen Tonfall, diese speziellen Worte, die genau das ausdrücken, was man fühlt. Was man sagen will. Wer man ist. Ob es nun um den Weg durch das eigene Leben geht – oder nur um den einen kleinen, zarten Refrain eines neuen Liedes. Vor allem, wenn man glaubt, seine Stimme verloren zu haben.

„Ich hatte eine Schreibblockade“, gesteht Phela und man hört ihr an, wie erschreckend dieser Zustand war. Von allen Seiten gab es Erwartungen, doch sie brauchte dringend Zeit für sich. Die überwältigen Erlebnisse und Eindrücke der letzten Jahre, die vielen langen Touren, ob Solo oder als Support – sie lebte in einem neuen Modus und in einer völlig neuen Welt. Phela brauchte Luft zum Atmen, Raum, um runterzukommen, um wieder in sich fühlen zu können. Sie musste erst wieder lernen, in sich selbst hineinzuhören.



„Man sollte seinem Leben genug Räume zum Träumen geben, damit man immer wieder abtauchen kann“, sagt Phela und veröffentlicht mit „Peter Pan“ einen Song, der einer ihrer persönlichsten des kommenden Albums ist. „Ich bin ein sehr fantasiebegabter Mensch, kein rationaler. Schon seit ich klein bin, träume ich viel vor mich hin“, sagt Phela und hat mit „Peter Pan“ nicht nur einen Raum zum Träumen, sondern auch einen eigenen Kosmos geschaffen.

„Peter Pan“ ist die erste Single des kommenden Albums und ab sofort digital erhältlich.

Ab dem 12. Dezember ist Phela auf Deutschlandtour:

12.12.18 – Hamburg, Prinzenbar

13.12.18 – Berlin, Privatclub

14.12.18 – Düsseldorf, Pong

15.12.18 – München, Milla

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 9. Dezember 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.