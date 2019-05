199/und der grüne Kobold ist die neueste Folge der drei ??? und Europa (Sony Music) vom 17. Mai 2019.

29 Bewertungen 199/und der grüne Kobold Die drei ???, 199/und der grüne Kobold

Europa (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 22.05.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

199/und der grüne Kobold von Die drei ???: Ein grüner Kobold mit blechernem Herzschlag, der nachts über die Flure geistert. Wahrlich keine gute Werbung für ein Hotel und eher abschreckend für die Gäste. Außer es handelt sich um Justus, Peter und Bob! Keine Sekunde glauben die drei Detektive, dass Kobolde wirklich existieren. Bis sie die Bilder der Überwachungskamera zu Gesicht bekommen. Sieht das, was die drei ??? da entdecken, nicht doch wie ein Kobold aus?

Diese Folge fand ich wieder richtig gelungen. Sie macht auf jeden Fall so richtig Lust auf die Jubiläumsfolge, auf die ich so mega gespannt bin. Ich fand gerade auch den Beginn der Folge lustig, da wurden die drei Detektive einfach mal ertappt. Die Folge hat auch so ein bisschen was von den früheren Folgen, die erstmal sehr weit hergeholt wirken, dann aber doch eine interessante Auflösung haben. Seit langem mal wieder die beste Folge, daher meine klare Empfehlung, Spannung bis zum Ende und richtig gelungen.

9,0 von 10 grünen Kobolden