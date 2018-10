195/im Reich der Ungeheuer von Die Drei ??? ist ein Hörspiel von Europa (Sony Music) vom 28. September 2018.

195/im Reich der Ungeheuer von Die Drei ???: Als die drei ??? von einem berühmten Stuntman um Hilfe gebeten werden, ahnen sie noch nicht, welch unglaubliches Abenteuer sie erwartet. Auf ihrem Weg in die Hollywood Hills werden die Freunde getrennt: Während Justus einer mysteriösen Drohung nachgeht, geraten Peter und Bob in eine beängstigende Welt des Schreckens?

Ein richtig guter Fall, wie ich finde. Denn die drei Fragezeichen werden getrennt und vermeintlich hören wir zwei unterschiedliche Fälle, die, soviel kann ich euch verraten, irgendwann zusammenführen. Das ist gar kein so großer Spoiler, das nimmt man sowieso an. Wie sie aber zusammenführen will ich euch nicht verraten. Auf jeden Fall ist das wieder einer dieser Fälle, die wirklich authentisch wirken und richtig gelungen sind, so wie die klassischen Folgen damals. Ich bin richtig begeistert und kann euch empfehlen hier reinzuhören, es ist spannend, amüsant und sicher nicht das erste Mal, dass ihr diese Folge hören werdet, es ist definitiv wieder eine die man einige Male hören kann.

9,0 von 10 spannenden Fällen