192/im Bann des Drachen Die Drei ??? ist ein Hörspiel von Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2018.

192/im Bann des Drachen Die Drei ???: Peter ist spurlos verschwunden und seine beiden Freunde sind ziemlich ratlos. Was Justus und Bob nicht wissen: Der zweite Detektiv wird etliche Kilometer von Rocky Beach entfernt festgehalten. Wer hat ihn verschleppt und wieso? Können seine Freunde ihm zu Hilfe kommen? Und was hat der geheimnisvolle Drachensohn mit all dem zu tun? Justus und Bob müssen sich auf eine gefährliche Reise begeben, um all diese Fragen beantworten zu können …

Puh, was soll ich dazu sagen. Ich fange mal mit dem positiven Dingen an. Die Machart war aufwendig und gelungen. So das wars. Nun zum negativen. Von der Story her war das die schlechteste Folge, die ich jemals gehört habe. Die Story war nicht nur weit hergeholt, weiter gehts gar nicht, sondern auch noch völlig blödsinnig und übertrieben. Hier wird der Drogenhandel pauschalisiert und geduldet mit Verbrechern zusammengearbeitet und einfach, ich weiß nicht wie ich es sagen soll, ich bin mega enttäuscht von dieser Folge. Es kommt 0 Atmosphäre auf, auf die Frage was wohl die Eltern sagen, dass sie so lange in Shangai sind… ist doch egal, wird nichts passieren. Wer bitte hat diese Folge geschrieben? Liebe Autoren, hört euch mal die Folgen von früher an und schreibt nicht so eine riesen Scheiße zusammen.

1,0 von 10 Verbrecher Kartellen