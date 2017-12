190/und die Kammer der Rätsel ist das neueste Hörspiel von Die Drei ??? und Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

190/und die Kammer der Rätsel von Die Drei ???: Ein Auftrag der seltsamen Art: Die drei ??? sollen bei einer Wette behilflich sein. Gesucht ist ein Team aus klugen Köpfen, die sich in weniger als fünf Stunden aus fünf verschiedenen Rätselräumen befreien können. Wer wäre da geeigneter als Justus, Peter und Bob? Doch was zunächst als Spaß beginnt, entpuppt sich bald als gefährlicher Ernst.

Ich habe gerade mal im Netz so nach Rezensionen geschaut und festgestellt, dass diese Folge eine der bisher schlechtesten ist, wenn man den vielen Rezensionen glauben mag. Ich mache mir lieber ein eigenes Bild und muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Folge gar nicht so schlimm fand, wie viele anderen. Natürlich wird viel Zeit damit verbracht die Story zu etablieren, bevor es wirklich losgeht, aber das fand ich dann sehr stark. Diese Räume in denen man Rätsel lösen muss fand ich spannend. Ich hätte mir da durchaus gewünscht, dass man ein paar mehr Räume durchlebt mit den drei Detektiven. Das Ende war dann okay, kein wirklicher Bösewicht, auch nicht zu weit hergeholt, also solide und spannend mit Schwächen am Anfang. Ich kann euch die Folge empfehlen und muss dazu noch einmal extra erwähnen, dass auch meine Rezensionen nur ein Aufzeigen sein soll. Bildet euch bitte immer auch eure eigene Meinung.

7,5 von 10 Detektiven in engen Räumen