189/und der Unsichtbare Passagier ist das neueste Hörspiel von Die drei ??? und Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

189/und der Unsichtbare Passagier von Die drei ???: Justus, Peter und Bob steht ein tolles Abenteuer bevor: Eine Zugfahrt mit dem Coast Imperial, dem berühmten Luxuszug! Doch kurz nach Fahrtbeginn verschwindet einer der Mitreisenden spurlos. Handelt es sich um eine Entführung? Die drei ??? nehmen die Fährte auf, in dem Wissen, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt. Denn der nächste Bahnhof wäre die perfekte Fluchtmöglichkeit…

Nachdem zuletzt, meiner Erinnerung nach, die Folgen eher okay bis mittelmäßig waren, gab es hier einmal wieder eine richtig spannende und eine mit einer frischen Idee. Der Zug war wirklich interessant, ich habe mal einen Film gesehen, da war das ganz ähnlich, fast kam es mir vor als hätten sich die Autoren da auch von beeinflussen lassen. Aber sei es drum, ich fand cool, einen Badewagon, einen mit Kino und und und, im Grunde wie eine kleine Stadt und ständig unterwegs, viel Zeit also einen Fall zu finden und zu lösen, wie es die drei Detektive in ihrer gewohnten Art auch dieses Mal wieder machen. Eine sehr gelungene Folge, die ich euch sehr empfehlen kann, hört einfach mal rein.

8,0 von 10 ICE Zügen