Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 19. Spieltag in der Saison 2016/2017

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick für die Saison 2016/2017 ist ein Format, bei dem wir uns den aktuellen Spieltag der Fußball 2. Bundesliga im Detail vornehmen und die Highlights besprechen. Heute, der 19. Spieltag im Überblick, außerdem die aktuelle Tabelle.

Der SKY 2. Bundesliga-Rückblick des 19. Spieltag

Nachdem Hannover sich am letzten Spieltag die Tabellenführung erkämpft hatte, haben sie sie wieder verloren und richtig schlecht gespielt am Freitag in Fürth. Lautern kämpft sich weiterhin unten raus und 1860 ist wieder auf dem besten Wege unten rein. Die größte Überraschung war aber wohl St. Pauli, die beeindruckend gegen den Tabellenersten gewonnen haben und das auswärts, das war so mein Highlight des Spieltages. Jetzt wird es oben sehr spannend, denn Stuttgart kann sich absetzen, Braunschweig patzt, Union und Dresden kommen ran, gibts da noch eine Überraschung? Ich kann es kaum abwarten bis zum nächsten Spieltag.

Freitag SpVgg Greuther Fürth : Hannover 96 4:1 (2:0) 1. FC Kaiserslautern : Würzburger Kickers 1:0 (0:0) Arminia Bielefeld : TSV 1860 München 2:1 (2:1) Samstag 1. FC Heidenheim : 1. FC Nürnberg 2:3 (1:1) SV Sandhausen : Erzgebirge Aue 2:0 (0:0) Sonntag VfL Bochum : Karlsruher SC 1:1 (0:0) Eintracht Braunschweig : FC St. Pauli 1:2 (0:1) Dynamo Dresden : 1. FC Union Berlin 0:0 (0:0) Montag VfB Stuttgart : Fortuna Düsseldorf 2:0 (2:0)

Daraus ergibt sich folgende Tabelle