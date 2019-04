131/Verfolgen die Fahrraddiebe ist das neueste Hörspiel von den Fünf Freunde und Europa (Sony Music) vom 26. April 2019.

131/Verfolgen die Fahrraddiebe – Fünf Freunde: Sonne, Strand und Meer – die Ferien haben wunderbar begonnen, bis das Fahrrad von Anne gestohlen wird. Dank Julians Geschicklichkeit bekommt Anne zwar mit einem alten reparierten Rad Ersatz, doch die Tatsache bleibt: Fahrraddiebe scheinen nicht nur in Kirrin, sondern offenbar in der ganzen Region rund um New Haven ihr Unwesen zu treiben! Das lässt die Fünf Freunde nicht in Ruhe. Als ein Fahrrad praktisch vor ihren Augen gestohlen wird, setzen sie alles daran, den Dieben auf der Spur zu bleiben.

Nachdem ich die Serie ja als Kind klasse fand und vor einigen Jahren wirklich so meine Schwierigkeiten hatte da wieder reinzukommen, war ich froh wieder damit angefangen zu haben, denn diese Folge war wirklich richtig klasse. Es ging dabei als Hauptthema um Fahrraddiebe und Fahrradfahren im Allgemeinen. Das macht dann richtig Lust sich selbst aufs Fahrrad zu schwingen und zu dieser Jahreszeit und dem tollen Wetter genau das Richtige.

8,0 von 10 neuen Fahrrädern