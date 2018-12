129/und die Kleinen Detektive ist das neueste Hörspiel von Fünf Freunde und Europa (Sony Music) vom 23. November 2018.

129/und die Kleinen Detektive – Fünf Freunde: In ihrem neuen Abenteuer verschlägt es die Freunde in ein Zeltlager. Als zwei geplante Betreuer ausfallen, übernehmen sie die Verantwortung für drei jüngere Kinder, die sich die kleinen Detektive nennen. Doch dann verschwinden die Kleinen und die Lagerleitung erhält eine beunruhigende anonyme Botschaft. Jetzt heißt es klug zu handeln! Mit höchster Aufmerksamkeit und raffinierten Tricks gehen die Fünf Freunde in dieser Sache vor. Und mit der Hilfe der schlauen Kinder wird schließlich einer gemeinen Bande das Handwerk gelegt.

Ich höre ja nur gelegentlich die Fünf Freunde, nicht jede Folge, von daher hab ich noch ab und an Schwierigkeiten die Stimmen zuzuordnen. Dazu noch die kleinen Detektive, ich fand das zeitweise etwas schwer der Story zu folgen und hatte stellenweise das Gefühl hier werden neue “Ermittler” für eine neue Hörspielreihe eingeführt. Die Story war okay, aber mir zu viel hin und her, mir hat das dieses Mal, ehrlich gesagt, nicht so sehr gefallen. Ich denke aber wenn Du jede Folge der Fünf Freunde hörst wird das für dich nicht so schlimm ausfallen, daher hör einfach selbst mal rein.

6,0 von 10 kleinen und großen Detektiven