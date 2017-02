12 Uhr mittags – High Noon: Der einsame Marshall, die intolerante Frau, die feigen Bürger, die skrupellosen Killer. Urbilder des klassischen Western. Doch Fred Zinnemann inszenierte daraus ein atemberaubendes Statement über Gewalt und Verantwortung, wie es Hollywood noch nie gesehen hatte: Nach dem festen Gesetz des Western bleibt sein Held standhaft – doch die Angst ist ihm ins Gesicht geschrieben. Quälend langsam vergeht die Zeit, in der Marshall Kane verzweifelt Hilfe sucht. Ein zweifelnder Held, eine Frau, die ihre Ideale verrät, um ihren Mann zu retten – Zinnemann erlaubt dem Western Menschlichkeit.

Gary Cooper erhielt für seine Darstellung des Marshall Kane einen Oscar und auch der Komponist des weltberühmten Songs, Dimitri Tiomkin, wurde mit dieser Auszeichnung bedacht.

Auf SKY sind gerade Oscar Wochen, SKY Hits zeigt also nur prämierte Filme und da war dieser alte Western von 1954 mit dabei. Wir, meine Freundin und ich, haben ihn uns gestern Abend angeschaut, wir finden beide Western okay, sind nun aber nicht die riesen Western Fans. Der Film 12 Uhr mittags – High Noon war allerdings ein Highlight. So klasse besetzt, Gary Cooper spielt Wahnsinnig cool, am Anfang den coolen Sheriff, am Ende den verzweifelten, der Angst um sein Leben hat, den Alleine gelassenen. Einfach perfekt gespielt, er hat den Oscar mehr als verdient. Zudem war eine noch sehr junge Grace Kelly mit dabei, die ihren großen Auftritt am Ende hatte. Insgesamt ein klasse Western, so wie sie sein müssen. Schaut ihn euch auf SKY an, oder kauft ihn euch, da kann man wirklich nichts falsch machen.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★