111 Gründe, Holstein Kiel zu lieben: Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt ist ein Buch aus dem Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf vom 1. Februar 2018.

111 Gründe, Holstein Kiel zu lieben: So oft die Bezeichnung »Schlafender Riese« auch genutzt wird – auf Holstein Kiel trifft sie wirklich zu. Nach 36 Jahren ist die KSV zurück in der 2. Liga! Deutsche Meisterschaft, das »Double«, olympische Rekorde und mehrere Dekaden Erstklassigkeit – die Historie der Störche ist reich an Erfolgsgeschichten. Es gab aber auch eine Menge tiefer Täler, die die Fans gemeinsam mit ihrem Verein durchschreiten mussten…

Holstein Kiel ist ein Traditionsverein, leider waren die Erfolge von dem Nordclub vor meiner Zeit als Fußball-Fan, einige Jahre vor meiner Zeit. Ich komme allerdings grob aus dieser Region, Kiel ist so weit von mir nicht entfernt und ich war auch schon einige Male da, Kiel ist eine der schönsten Städte hier im Norden. Holstein Kiel erlebt gerade ein kleines Fußballmärchen und war überraschend aufgestiegen in die 2. Bundesliga. Dort stehen sie aktuell, als ich diesen Beitrag schreibe, auf Platz 3, der Wahnsinn, vielleicht schaffen es die Störche in die Bundesliga aufzusteigen. Die Frage ist dann ob man es schafft drinnen zu bleiben, aber dieser Erfolg jetzt ist schon ein großes Highlight, genau wie dieses Buch, dass die Liebe zu dem Club deutlich beschreibt, für Fans ein absolutes MUSS.

8,0 von 10 Störchen