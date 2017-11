111 Gründe für den FC Bayern München & RB Leipzig sind zwei Bücher aus dem Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag von 2017.

111 Gründe für den FC Bayern München & RB Leipzig: Wie sicherlich der ein oder andere von euch weiß bin ich Fan vom 1. FC Köln. Ich wohne in der Nähe von Bremen und Fan vom #Effzeh zu sein war nie so ganz leicht. Noch weniger leicht ist es in unserer Region Fan vom FC Bayern München oder eben auch RB Leipzig zu sein. Letzteres ist wohl nirgendwo in Deutschland ganz einfach. Ich hingegen habe nichts gegen beide Vereine. Man muss das einfach mal ganz deutlich sagen, der FC Bayern war bei der Gründung der BL nicht dabei, die haben sich selbst hochgespielt und vor allem dahin gewirtschaftet wo sie heute stehen. Dafür sollte man Respekt über haben, die Übermacht die sie sind, sind sie zurecht. Was Bayern in vielen Jahren aus eigener Kraft schaffte, schafft Leipzig gerade mit finanzieller Unterstützung, was ich aber auch in einem gewissen Rahmen okay finde.

Vielleicht aber auch nur wegen der Region, denn der Ost-Fußball hat sonst nicht so viel zu lachen und bis auf einige Mannschaften in der zweiten Liga, spielen Ost-vereine im Profi Fußball kaum noch mit. So finde ich es also okay Fan von den beiden zu sein und finde selbst beide Mannschaften interessant, so interessant, dass ich einmal in diese Bücher reinschauen wollte. In gewohnter Manier des Verlages hat man jeweils 111 Gründe gefunden Fan zu sein, oder zumindest amüsiert zu sein, denn viele Punkte laden zum schmunzeln ein. Beide Cubs haben sehr viel geschafft, das wird zudem in diesen Büchern klar, die ich Fans sehr empfehlen kann, quasi ein Pflichtkauf.

8,0 von 10 Top-Vereinen