111 Gründe, die Ice Tigers zu lieben ist ein Buch aus dem Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag von 2017.

111 Gründe, die Ice Tigers zu lieben: Die Ice Tigers aus Nürnberg und ihre Anhänger sind so wild, laut und leidenschaftlich wie das Eishockey und das Leben selbst. Es war an der Zeit, ihnen ein Buch zu widmen. Seit mehr als hundert Jahren wird in Nürnberg Eishockey gespielt, aber erst mit Geburt der Ice Tigers wurden die Faszination und der Wahnsinn dieses Sports einem größeren Publikum nahegebracht. In 111 GRÜNDE, DIE ICE TIGERS ZU LIEBEN werden große Geschichten erzählt und die kleinen nicht vergessen. Von der Landesliga bis in die Champions League, von der Insolvenz bis zum Winter Game – dieses Buch erzählt von einem prallen Eishockeyleben.

Ich schaue Eishockey schon seit den 90er Jahren, damals hieß der Club noch EHC 80 Nürnberg. Ich kann mich auch erinnern, dass der Club damals nie wirklich gut war, bis auf ein Jahr in dem man es fast schaffte Meister zu werden, damals aber dann doch gehen die zu starken Mannheimer knapp verlor. Die 2000er Jahre waren denn für den Club besser, doch Meister wurde man die Jahre über nie. Dennoch etablierte sich der Club ganz oben und dieses Jahr sieht es auch wieder gut aus, denn im Moment stehen sie auf Platz zwei, wer weiß, vielleicht in diesem Jahr. Dies Buch erzählt euch das auch alles und noch viel mehr, eben eine Liebeserklärung an diesen Club, kann ich euch sehr empfehlen.

7,5 von 10 harten Eishockeyspielern