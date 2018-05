111 Gründe, den SSV Jahn Regensburg zu lieben ist ein Buch aus dem Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf vom 1. Mai 2018.

111 Gründe, den SSV Jahn Regensburg zu lieben: ‚Wir haben keinen Strom, wir haben kein Geld – wir haben das geilste Team der Welt!‘ Die bewegende Geschichte der Jahnelf in 111 Episoden. Denkt man heute an die Donaustadt, kommt einem wohl als Erstes der SSV Jahn Regensburg in den Sinn, der jüngst den Durchmarsch von der Regional- in die 2. Bundesliga geschafft hat. Es gab aber auch schon einmal andere Zeiten, als dem Verein der Strom abgedreht wurde. Gleich geblieben ist nur eines: die Begeisterung der Menschen in Ostbayern für die Jahnelf – seit Generationen. Jahn Regensburg hat in seinen 111 Jahren Fußballgeschichte viel erlebt: große Spiele, ruhmreiche Siege, bittere Niederlagen. Persönlichkeiten haben den Verein geprägt, emotionale Momente die Menschen verändert.

SSV Jahn Regensburg ist schon ein kleines Phänomen. Die Mannschaft erlebt gerade die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte. Noch vor ein paar Jahren pendelte man in der Bayernliga, sogar in der Landesliga herum, dümpelte so vor sich hin, doch dann kam der Aufstieg in die dritte Liga, sogar in die zweite in in dieser Saison schafften es die Regensburger sogar auf einen beeindruckenden Platz 5 mit einer richtig guten Saisonleistung, ich habe mir einige Spiele angeschaut und hatte meistens meinen Spaß. Fan bin ich zwar nicht, aber der SSV Jahn Regensburg hat mich einige Male begeistert und mein Interesse geweckt.

Dies Buch ist wunderbar für Fans geeignet, wie das eben so ist hat jeder seine Zeit, dies Buch gibt einen einen Einblick in die Zeiten die man nicht selbst miterlebt hat und sogar bei Fans da ganz sicher für Gänsehaut. Schaut einfach selbst mal rein, ich für meinen Teil bin auf die kommende Saison gespannt, vielleicht ist ja dann noch etwa mehr drinnen.

7,5 von 10 Fußballvereinen der Stunde