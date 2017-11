111 Gründe, den FC 08 Homburg und die Sportfreunde Lotte zu lieben sind Bücher aus dem Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag von 2017.

111 Gründe, den FC 08 Homburg und die Sportfreunde Lotte zu lieben: Großes entsteht im Kleinen: Ohne den Traditionsverein FC 08 Homburg, der in den 80ern sogar in der Bundesliga spielte, wäre Fußball-Deutschland ärmer. Ob Mannschaft, Funktionäre, Vereinsmitarbeiter oder Fans: Die Sportfreunde sind eine Familie. Alle stehen sie gemeinsam »Volle Lotte« für diesen großartigen Verein ein.

Ich bin Fußball Fan, mit Herz und Seele mag ich den Fußball und schaue mir auch regelmäßig kleinere Vereine an, so gibt es auch in unteren liegen Vereine die sympathisch sind, die Spaß machen, wie beispielsweise die Sportfreunde aus Lotte und Homburg. Lotte wurde zuletzt bekannt durch den geilen Auftritt im DFB Pokal wo man es mal weit schaffte. Homburg zuletzt durch die perfekte Hinrunde, denn der Verein schaffte es als bisher einzige Mannschaft in einer Oberliga Hinrunde jedes Spiel zu gewinnen, so hat der Verein jetzt schon 60 Punkte auf dem Konto. Homburg hat sogar mal in der Bundesliga gespielt, aber diese erfolgreichen Jahre sind sehr lange her, dennoch sind beide Vereine sehr bodenständig und einfach liebenswert. Diese Bücher sind ein Liebesbeweis an beide Vereine und für Fans definitiv ein Pflichtkauf.

7,5 von 10 sympathischen Fußballvereinen