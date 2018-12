101 Stockholm – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 27. Mai 2016.

101 Stockholm – Reiseführer von Iwanowski: Städtetrips nach Stockholm liegen im Trend: Kreuzfahrtschiffe und preiswerte Airlines steuern die schwedische Metropole regelmäßig an. Beinamen wie die Schöne am Wasser oder Venedig des Nordens verdeutlichen die Attraktivität der auf 14 Inseln verteilten Stadt. Das Herz- und Prunkstück ist die lebendige Altstadt mit ihren zahlreichen Cafés und Shops. Der Freizeitwert ist dank der vielen Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der Museen von Weltrang groß. Im Umland lockt der Schärengarten nicht nur Tagesausflügler, sondern zunehmend auch Sommerurlauber an. Der Schweden-Experte Ulrich Quack stellt in 101 doppelseitigen, reich bebilderten Porträts die vielen Facetten Stockholms vor, ergänzt durch praktische Tipps in den gelben Info-Kästen.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

Alle Punkte sind in dem Extra-Stadtplan verzeichnet so kann sich der Urlauber seine Städtetour unkompliziert nach seinen persönlichen Wünschen zusammenstellen. Der kompakte Reiseführer erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern will Neulingen und Insidern neben den Highlights auch weniger Bekanntes näherbringen. – Ganzjähriges Trend-Reiseziel: von vielen Flughäfen direkt erreichbar! Steigende Besucherzahlen! – Praktisch: Alle 101 Spots sind auf dem Extra-Stadtplan zum Herausnehmen eingezeichnet

8,0 von 10 wunderbaren Reisezielen