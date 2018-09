101 Profitipps für Modelleisenbahner: Werkzeuge und Materialien, Anlagenbaupraxis, Wartung und Pflege ist ein Buch aus dem Heel Verlag vom 31. August 2018.

101 Profitipps für Modelleisenbahner: Dieser praktische Ratgeber entstand in der Werkstatt der Modellbahn-Profis vom renommierten Modellbahn-Magazin „MIBA-Miniaturbahnen“. Denn immer wieder stehen Modellbahner und Modellbauer vor der Frage, welche Werkzeuge und Materialien sich für welches Selbstbauvorhaben eignen. Nun zeigt dieser kompakte Sammelband, was in einer gut ausgestatteten Modellbahn-Werkstatt nicht fehlen darf, wie die unterschiedlichsten Werkstoffe bearbeitet werden und wie sich die angestrebten Ergebnisse verbessern lassen.

Modelleisenbahner sollten unbedingt in dieses Buch hineinschauen, das ist einfach nur ein Highlight. Hier hat man dutzende Tipps und Tricks, rund um seine Modelleisenbahn. Wie baut ihr Spezielle Dinge, oder wie setzt ihr kreativ Ideen um. All das wird in diesem Buch eindrucksvoll erklärt und solltet ihr eine Modelleisenbahn haben, wird diese durch das Buch definitiv verschönert und erweitert, daher schaut unbedingt selbst einmal in dieses Buch hinein.

9,0 von 10 Modelleisenbahnen