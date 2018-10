101 Lissabon – Reiseführer von Iwanowski ist ein Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 26. September 2018.

101 Lissabon – Reiseführer von Iwanowski:Lissabon macht es Besuchern leicht, sich wohlzufühlen, denn für eine Hauptstadt geht es hier erstaunlich entspannt zu. Das historische Zentrum ist überschaubar und viele Sehenswürdigkeiten sind gut zu Fuß zu erreichen. Dabei hat sich jedes Altstadtviertel seinen ganz eigenen Charme bewahren können. Die Hautstadt Portugals ist reich an Geschichte und Geschichten – blickt sie doch auf mehr als eine 3.000-jährige Vergangenheit zurück. Dabei bieten sich dem Besucher faszinierende Kontraste: Im Stadtteil Belém zeugen Bauwerke der Manuelinik vom „Goldenen Zeitalter“ der Weltentdeckungen, im Parque das Nações trifft man auf spektakuläre Architektur des 21. Jh. und dazwischen erhebt sich die Geburtsstätte Lissabons: der Burgberg mit dem Castelo São Jorge.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

In 101 Artikeln beleuchten die Lissabon-Expertinnen Barbara Claesges und Claudia Rutschmann verschiedenste Aspekte der Stadt, beantworten Fragen kenntnisreich und mit viel Liebe zum Detail: Wie „funktioniert“ Lissabon? Welche Sehenswürdigkeit lohnt sich für wen? Aber z. B. auch: Wo gibt es die leckersten Törtchen oder die schönsten Azulejos? So laden die Autorinnen den Leser immer wieder ein, sein ganz persönliches Lissabon zu entdecken.

8,5 von 10 wunderbaren Reisezielen