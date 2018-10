1001 Gemälde: die Sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist ist ein Buch au dem Verlag Edition Olms vom 1. September 2018.

1001 Gemälde: die Sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist: Ein Fest für die Augen – unterhaltsam, informativ und überraschend: Mit 1001 GEMÄLDE erfahren Sie in einem kompakten, übersichtlich geordneten Handbuch alles Wissenswerte über sensationelle Gemälde aus der ganzen Welt. Begleiten Sie Professor Farthing auf seinem Rundgang durch alle Kunstepochen. Viele Bilder sind in Museen wie dem Pariser Louvre oder dem New Yorker MoMA leicht zugänglich, andere sind über die ganze Welt verstreut. Aber jedes einzelne ist eine Reise wert. Ein gutes Bild muss man gesehen haben, um es zu verstehen; es reicht nicht, sich davon erzählen zu lassen, man muss sich Zeit dafür nehmen. Deshalb will dieses Buch mehr sein als ein Bildband, den man gerne auf dem Sofa durchblättert, es ist Kunstkatalog und Reiseführer in einem. …mehr lesen

Wow, was für ein tolles Buch für alle diejenigen, wie ich, die noch nicht so viel Ahnung von Kunst haben und über die wichtigsten Gemälde etwas erfahren möchten. Viele Künstler kenne ich, aber bei weitem nicht alle Gemälde der Künstler. Ich hatte wirklich großen Spaß mit dem Buch, weil ich selbst zb. meine ganze Wohnung vollgehangen habe mit Bildern. Ich entdecke immer eines das ich toll finde, wie von Picasso oder Chagall. Ich bin also sehr interessiert und habe eigentlich sehr lange nach genau so einem Buch gesucht, das mir die wichtigsten Gemälde näher bringt und genau das schafft das Buch eindrucksvoll. Jede Seite präsentiert ein Bild und einen Text dazu der über das Bild informiert. Ich bin ein Fan erotischer Kunst, in meinem Schlafzimmer hängen einige Bilder und in diesem Buch habe ich einige gefunden die einfach so klasse sind, das ich mir sie gerade bestellt habe, natürlich nicht original, sondern als Nachdruck auf Leinwand. Wer Interesse an Kunst hat, wie ich noch ein Anfänger ist, der sollte unbedingt in dieses Buch hinein schauen.

Passend zu diesem Buch auch das Buch 1001 Fotografien aus demselben Verlag: Ist Fotografie Kunst, Dokumentation oder beides? Sollen Bilder die Welt, in der wir leben, lediglich zeigen, oder sollen sie uns zum Denken, Handeln und Reagieren anregen? 1001 FOTOGRAFIEN ist ein visuell ansprechender und unentbehrlicher Leitfaden zur Geschichte und Praxis der Fotografie. Die Bilder führen durch Kunst, Mode, Gesellschaft, Krieg, Frieden, Wissenschaft und Natur und sind ebenso fesselnd wie ihre Begleittexte. Einige Fotos werden Sie kennen, andere noch nicht; allen gemein ist, dass sie uns bewegen oder gar schockieren.

10 von 10 großartigen Bildern