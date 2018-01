100% Scooter – 25 Years Wild & Wicked ist das Beste aus 25 Jahren Scooter. Ein Vierteljahrhundert der Superlativen.

Letzte Aktualisierung am 10.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

100% Scooter – 25 Years Wild & Wicked: Ein Vierteljahrhundert der Superlativen Unzählige Platin- und Gold-Schallplatten, gefolgt von hochkarätigen Musikpreisen sowie ausverkauften Tourneen und Stadionshows weltweit. On top machen 23 Top Ten Platzierungen Scooter zur erfolgreichsten deutschen Band seit Einführung der Charts, Dass lediglich die Beatles und Depeche Mode mehr Top 10 Platzierungen in den deutschen Charts erreichten, zeigt einmal mehr, um welches Schwergewicht es sich bei Deutschlands Ausnahme-Act Scooter handelt. Mit 63 Tracks inkl. sämtlicher Hit-Singles sowie einer brandneuen Version der Single In Rave We Trust – Amateur Hour bietet diese Zusammenstellung einen fantastischen Überblick über die einzigartige Karriere Deutschlands erfolgreichstem Techno Act.

Was soll ich sagen? Ich könnte nun lange hier alles mögliche anpreisen und erklären und würde dennoch auf dasselbe Fazit kommen. Dieser Sampler, dieses Best of sind die geilsten CDs die ich in diesem Jahr gehört habe. Ok, 2018 hat gerade angefangen, gönnt mir diesen kleinen Spaß, ich meine es aber durchaus ernst und bin überzeugt, dass ich das am Ende des Jahres auch noch sagen werde, denn ich bin ein riesen Scooter Fan, ich bin eben mit denen aufgewachsen. Ich war damals so um die 14 als der erste Track von Scooter in den Charts war, seitdem gehört die Musik zu meinem Leben dazu. Scooter schafft es auch immer wieder sich neu zu erfinden und ist ungelogen die einzige Band, die es geschafft hat das ich sie seit 25 Jahren ganz sicher jede Woche mehrfach höre. Auf meiner Playlist im Auto sind auch diverse Tracks drauf, aber mein absoluter Liebling, der natürlich auch auf diesem Sampler enthalten ist, ist 4AM. Ich liebe die Stimme der Sängerin Jaye Marshall.

Ihr merkt wie begeistert ich bin, dieser Sampler gehört in jede Sammlung, jeder der so wie ich mit Scooter aufgewachsen ist sollte sich diese kaufen, hier bekommt man einfach jeden geilen Track, ich feier das gerade sehr.

10 von 10 absolut geilen Tracks

Letzte Aktualisierung am 10.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API