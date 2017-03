100 Manga Artists: Die Superstars der japanischen Manga-Szene begegnen sich in dieser aktualisierten Ausgabe unseres großen Nachschlagewerks zur Comickunst aus Japan – all die schillernden Heldinnen und Helden und die Kreativen, die sie lebendig werden lassen, von klassischen Meistern wie Osamu Tezuka (Vater von Astro Boy) und Katsuhiro Otomo (Schöpfer von Akira) bis zu jungen Talenten wie Hajime Isayama.

„Diese spektakuläre Bestandsaufnahme mit Hunderten von Mangakünstlern reicht von Sailor Moon bis zu stylischen homoerotischen Pornos und zeigt, wie sehr Manga bereits alles durchdrungen hat, von der Werbung bis zu Filmen wie Kill Bill. Zap, wow, nimm dies, westlicher Literaturkanon!“

– The Globe and Mail, Toronto

Dies kleine dicke Buch ist der absolute Hammer für jeden Manga Fan. Ich war ja davon ausgegangen das es nahezu perfekt ist, denn schließlich kommt es aus dem TASCHEN Verlag, wenn die was machen, dann richtig, aber das es so gelungen ist. Es ist im Grunde ein Überblick über alle bekannten Manga Künstler mit Proben ihrer Arbeit und in gewisser Weise eine Bibel für alle Manga Fans, denn hier sieht man sie alle, die Stars der Szene. Ein Manga Fan wird ausflippen, wenn ich das schon so klasse finde und ich kenne mich nicht einmal so gut in der Szene aus, habe aber gerne die kurzen Einleitungen über die Künstler gelesen. Darf im Grunde auch in keiner Manga Sammlung fehlen, also schlagt schnell zu.