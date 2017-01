100 Kinderlieder für Gitarre – beliebte Melodien & Hits aus Film und TV: Wir freuen uns, ein Songbuch mit 100 Songs für Gitarre zu präsentieren, das für das populäre Instrument vor allem in Kindergarten und Grundschule und für die kleinen Musiker gedacht ist. Die verwendete Spiralbindung erleichtert das Umblättern der Seiten deutlich. Es versammelt 100 bekannte Kinderlieder, Hits aus Film und Fernsehen sowie einige beliebte internationale Songs wie Biene Maja, Alle Vögel sind schon da, Ich gehe mit meiner Laterne, Ein Eis muss dabei sein (Die Lollipops), Schnappi das kleine Krokodil, Yellow Submarine (The Beatles), Das rote Pferd oder Row, Row, Row Your Boat.

Seit etwas mehr als einem Jahr habe ich eine ganz neue Gitarre, allerdings habe ich auf ihr noch kaum gespielt, mir fehlt oft einfach die Zeit und dann die Idee was ich neues lernen könnte. Dabei liegt das doch so nahe: Kinderlieder.

Dies Buch bietet so viele Kinderlieder, ich kenne natürlich die allermeisten, doch spielen konnte ich sie bisher nicht. Das Besondere an Kinderliedern für die Gitarre ist auch das sie einfach zu spielen sind, oft nur weinige Handgriffe, wie etwa bei Grün Grün Grün sind alle meine Farben oder So a schöner Tag. Es gibt aber auch schwierige Lieder dabei, die selbst ich nicht spielen konnte und da noch einiges an Übung für brauche, aber der Großteil des Buches ist eher einfach, so haben auch Anfänger ihren Spaß. Viel Spaß beim Nachspielen.