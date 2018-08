100 Interiors Around the World ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag vom 17. August 2018.

Letzte Aktualisierung am 22.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

100 Interiors Around the World: Sechs Kontinente umspannend, präsentiert dieser Band einige der derzeit ungewöhnlichsten und inspirierendsten Interieurs in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Australien. Von rustikalem Minimalismus bis hin zu urbanem Eklektizismus umfasst die Auswahl ein globales Stilspektrum – allen vorgestellten Beispielen gemeinsam ist jedoch ihre Authentizität, ihre Liebe zum Detail und die Lust an individueller Ausdruckskraft, die niemals aus der Mode kommen wird.

Gezeigt werden Interieurs aus Argentinien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Indonesien, Italien, Japan, Kenia, Kuba, Marokko, Schweden, Spanien, Südafrika, der Türkei, den USA und vielen weiteren Ländern.

Ich schaue mir so gerne andere Einrichtungen an, einfach um neue Ideen für meine eigene Wohnung zu bekommen. Dies Buch war daher für mich ein Highlight, denn so bekommt man einen tollen Querschnitt aus Wohnungen von der ganzen Welt in vielen verschiedenen Stilen. Ich kann euch empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen und euch Ideen zu holen, ich garantiere euch, die werdet ihr hier definitiv finden.

9,0 von 10 schicken Wohnungen