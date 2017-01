1. FC Köln: Fußballfibel (Bibliothek des Deutschen Fußballs): Der 1. FC Köln (samt Ziegenbock) ist eine Institution in der Domstadt. Das kam, verdamp lang her, irgendwie einem kleinen Jungen zu Ohren. Der war zwar kein kölsche Jung und nicht aus dem Veedel, doch weil ganz Kölle eine einzige Familie ist, darf auch ein Nordlicht den FC gern haben. Frei nach dem Motto: Et hätt noch immer jot jejange. Auf diesen Seiten erfahren die weltgewandten Feingeister aus Köln (inklusive aller anderen Erdenbewohner) in höchst literarischer Manier, warum das so kam und nicht anders.

Ich bin großer 1. FC Köln Fan und natürlich Mitglied im geilsten Verein auf der Welt. Das Besondere daran ist eigentlich das ich an der Küste wohne und es hier gar nicht so viele #Effzeh Fans gibt, die wenigen sich aber trotzdem organisieren. Ich schweife aber ab. Auf jeden Fall ist es so, dass ich natürlich alles zu meinem Lieblingsverein lesen muss, dazu gehört auch dieses Buch, das einen sehr persönlichen Einblick des Autoren auf die letzten Jahre des Clubs gibt und mich an längst vergessene Dinge erinnert, bei denen ich beim lesen nochmal eine Gänsehaut bekommen habe. Weil ich selbst Fan bin ist diese persönliche Sicht in diesem Buch nicht immer ganz meines, weil ich einfach ein Stück weit auch andere Erinnerungen an manche Situationen habe, das ist aber wenn nur Kritik auf hohem Niveau. Ich fand das Wissen über vor meiner Zeit, also alles was vor den 80er Jahren passiert ist im Club interessant nochmal im Detail zu lesen und kann euch sehr empfehlen selbst einfach mal reinzuschauen, es lohnt sich sehr. Come on Effzeh.