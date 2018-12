074/die Teufels-Bienen! ist das neueste Hörspiel von den Teufelskicker und Europa (Sony Music) vom 2. November 2018.

074/die Teufels-Bienen! Teufelskicker: Schreck beim Training: Die Teufelskicker werden von einem Bienenschwarm überrascht, der im Tiefflug über den Platz fegt. Platzwart Schorschi, der auch begeisterter Hobby-Imker ist, beruhigt sie: Bienen sind äußerst nützliche Tiere. Und so siedeln die Teufelskicker ihre neuen Freunde in einem Bienenstock auf dem mit Wildblumen überwucherten Brachland direkt neben ihrem Trainingsplatz an. Alle sind begeistert: Bald steht die erste Honigernte an! Doch dann folgt der nächste Schreck? Als ihre Teufelsbienen über Nacht spurlos verschwinden, vermuten die Teufelskicker einen dreisten Diebstahl! Doch wer klaut ein ganzes Bienenvolk? Die Suche nach dem Täter beginnt?

Hier muss ich eines direkt am Anfang ganz klar sagen. Dieses ist die beste Folge der Teufelskicker, die ich bisher gehört habe und ich habe einige gehört, beinahe alle. Die Folge ist so klasse, weil sie im Grunde alles hat was man sich erwarten könnte. Ein spannendes Thema, bei dem man total viel über unsere Natur und Bienen lernt. Dazu einen spannenden Verlauf, Witz, Komik und natürlich Fussball. Zusammen ergibt das eben eine bärenstarke Folge, die ich jedem einfach nur empfehlen kann.

10 von 10 Honigbienen