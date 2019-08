071/Tatort Trampolin ist die neueste Folge von Die Drei ??? Kids und Europa (Sony Music) vom 26. Juli 2019.

071/Tatort Trampolin von Die Drei ??? Kids: Die neueste Attraktion in Rocky Beach ist ein spektakulärer Jump-Park. Doch kurz nach der Eröffnung kommt es zu rätselhaften Pannen. Wer will den Park ruinieren? Die drei ??? Kids machen sich auf die Suche nach dem Täter und geraten dabei selbst in Gefahr.

Wieder mal eine top Folge, ich hatte sehr meinen Spaß an dieser Folge. Sie war sogar sehr spannend, grenzt also schon wirklich beinahe an die Intensität der originalen drei Detektive. Besonders die Sprecherleistungen der Nebenfiguren haben mir hier sehr gut gefallen, gefühlt waren es mehr Sprecher, was die Folge irgendwie gesamt sehr hochwertig gemacht hat, ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen, hört unbedingt mal rein.

9,0 von 10 springenden Kindern