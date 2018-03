071/die Rückkehr der Beach Kings! ist das neueste Hörspiel von den Teufelskicker und Europa (Sony Music) vom 9. März 2018.

071/die Rückkehr der Beach Kings! Teufelskicker: Die Teufelskicker freuen sich riesig: Ihr Freund Cornelis teilt ihnen mit, dass sie zum zweiten Mal am Beach Soccer-Cup auf Amrum teilnehmen dürfen. Barfuß auf Nordseesand wollen sie als ‚Beach Kings‘ ihren Titel verteidigen! Doch kaum sind sie auf der Insel angekommen, schon geht es drunter und drüber: Ein seltsames Team mit Sombreros macht Ärger, ein Haufen Plastik-Treibgut bedroht das Turnier und sogar ein Heuler muss gerettet werden! An der Nordsee wartet also eine Menge Trubel auf Moritz und seine Freunde. Doch davon lässt sich ein echter Beach King nicht das Copa Cabana-Feeling vermiesen!

Also ich muss direkt vorweg sagen, dass ich die Folge die bisher beste von allen fand die ich gehört habe. Die Folge war wirklich ein toller Mix aus interessanten Dingen und Fußball. Wenn ihr euren Kindern wirklich was Gutes tun wollt, dann mit dieser Folge, denn hier gehts an die Nordsee und bevor das spannende Match losgeht, wird ordentlich was gelernt und zwar übers Watt. Was sind die Gefahren im Watt, was macht das Watt und die Gezeiten so besonders und was ist eigentlich eine Rettungsbake? Wie letztere funktioniert wird auch noch erklärt, dazu geht die Folge kritisch mit der Verschmutzung der Gewässer um und gipfelt in einem tollen und witzigen Ende. Die Folge war nahezu perfekt, die beste der Reihe und das beste Hörspiel das ich seit langem gehört habe, greift hier unbedingt zu.

9,5 von 10 lehrreichen Folgen