070/Aufbruch Ins All ist die neueste Folge von Die Drei ??? Kids und Europa (Sony Music) vom 31. Mai 2019.

070/Aufbruch Ins All von Die Drei ??? Kids: Überlebenstraining auf Mars Island. Die drei ??? Kids freuen sich schon. Doch plötzlich gibt es ein unheimliches Leuchten im Meer und ein verlassenes Boot treibt übers Wasser. Was hat die Space Academy damit zu tun? Und wer sind die Männer im Anzug? Das riecht nach einem neuen Fall für die drei Detektive aus Rocky Beach.

Ich finde Die Drei ??? Kids ja immer so toll, weil ich immer wieder finde, dass die Fälle nicht so weit hergeholt sind wie von den „normalen“ Drei ???. Ich finde die Fälle immer klasse, weil sie ohne viel Spinnereien auskommen. Diese Folge ist da leider anders. Ich fand das alles sehr weit hergeholt und unrealistisch und wenig authentisch das Handeln der einzelnen Protagonisten. Letztendlich ist der Fall interessant und unterhaltsam, aber eben anders als die bisherigen Folgen. Ich kann euch empfehlen einfach mal selbst reinzuhören, wie gesagt, zu weit hergeholt aber dennoch irgendwie ganz okay.

7,0 von 10 Astronauten auf Goldjagt