069/die Rätselfalle von Die Drei ??? Kids ist ein Hörspiel von Europa (Sony Music) vom 15. März 2019.

1 Bewertungen 069/die Rätselfalle Die Drei ??? Kids, 069/die Rätselfalle

Europa (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 24.04.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

069/die Rätselfalle von Die Drei ??? Kids: Ein Hilferuf versteckt in einem Kreuzworträtsel! Das haben die drei ??? Kids noch nie erlebt. Wer braucht ihre Hilfe? Die Spur führt in ein geheimnisvolles Seniorenheim. Dort geht die spannende Rätseljagd weiter …

Ich fand diese Folge, wie im Grunde immer, sehr unterhaltsam und authentisch. Ich sage es immer wieder, ich bin begeistert von den Drei ??? Kids, weil die Fälle einfach nicht so weit hergeholt sind und vor allem weil sie nachvollziehbar sind. Diese schließt sich da auch wieder an und ich fand es spannend zu hören was sich hinter dem Rätsel verbirgt. Auch die Protagonisten waren authentisch, ich hatte großen Spaß mit dieser Folge und kann sie euch daher sehr empfehlen.

8,5 von 10 Kreuzworträtseln