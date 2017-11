069/Die guten Taten! ist die Neueste Folge von den Teufelskickern und Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

069/Die guten Taten! von Teufelskicker: Der alljährliche wohltätige Weihnachtsmarkt am Rathaus muss wegen Bauarbeiten ausfallen. Blau-Gelb-Präsident Hinze hat eine Idee, wie man sonst noch Geld für einen guten Zweck sammeln könnte: Jeder Teufelskicker vollbringt eine gute Tat, und die Fans sollen per Internet den Sieger küren und fleißig spenden! Das Team willigt ein, aber nur unter einer Bedingung: Herr Hinze selbst muss auch mitmachen! Das setzt eine Reihe turbulenter Ereignisse in Gang: Moritz und seine Freunde überbieten sich gegenseitig mit ihren Taten, Platzwart Schorschi wird befördert und zwei herrenlose Hunde brennen mit dem Präsidenten durch.

Wieder einmal eine Folge bei der es im Grunde so gar nicht wirklich um Fußball geht, was aber völlig in Ordnung war, ab und an ist die Abwechslung mal in Ordnung, wenn es nicht zu oft wird. Bei Die guten Taten! handelt es sich um eine Weihnachtsfolge, die nachhaltig ist und euren Kindern etwas beibringen wird, sie wird zeigen wie schön es ist etwas Gutes zu tun, unabhängig von Weihnachten und unabhängig davon ob man dafür etwas wieder bekommt. Daher fand ich die Folge extrem stark und würde sie, wenn ich Kinder hätte, diese definitiv kaufen. Aber auch ich als Erwachsener hatte meinen Spaß dabei, ihr wisst ja wie gerne ich alle möglichen Hörspiele höre. Hört hier doch einfach selbst mal rein, es lohnt sich sehr.

8,5 von 10 guten Taten