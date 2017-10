068/Das Juwel vom Rummelplatz ist das neueste Hörspiel der Teufelskicker von Europa (Sony) aus dem Jahr 2017.

068/Das Juwel vom Rummelplatz von Teufelskicker: Als ein Rummelplatz in der Stadt gastiert, haben Moritz und sein Team einen neuen Lieblings-Sport‘: Wilde Verfolgungsjagden im Autoscooter! Dabei lernen sie den gleichaltrigen Manuel kennen, der aus einer Schausteller-Familie kommt und mit dem Rummel durchs Land tingelt. Die Teufelskicker finden ihn total sympathisch (einige von ihnen sogar mehr als das!), und dann erweist sich ihr neuer Freund auch noch als begeisterter Kicker. Manuel spielt so gut, dass Norbert ihm ein Angebot macht: Einmal bei einem richtigen Spiel für die Blau-Gelben aufzulaufen!

Manuel ist begeistert – sagt er zumindest. Seltsam nur, dass er beim Training am nächsten Tag durch Abwesenheit glänzt… Was für ein Spielchen treibt er mit den Teufelskickern? Und was hat der zwielichtige Spieler-Berater Herr Fritzkötter damit zu tun?

Eine Geschichte bei der es wieder mal mehr um Fussball geht, was ich sehr begrüße das war ja zuletzt nicht immer der Fall leider. Hier aber schon und es ist eine spannende Geschichte bei der man selbst erst nicht so genau Bescheid weiß was eigentlich os ist, denn Manuel, der neue vermeintliche Star taucht auf einmal da auf wo er eigentlich gar nicht hin sollte und spielt am Ende gegen die Teufelskicker. Wie das ausgeht müsst ihr schon selbst hören, ich fand diese Folge sehr gelungen, hört einfach selbst mal rein.

8,0 von 10 Teufelskickern