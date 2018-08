065/Mission Goldhund ist das neueste Hörspiel von Die drei ??? Kids und Europa (Sony Music) vom 27. Juli 2018.

065/Mission Goldhund von Die drei ??? Kids: Ein junger Hund taucht bei den drei ??? Kids auf und weicht ihnen nicht mehr von der Seite. Was will er von ihnen? Sein Halsband ist aus echtem Gold und schon bald geraten Justus, Peter und Bob in eine gefährliche Verfolgungsjagd …

Ich finde Die drei ??? Kids ja so toll weil deren Fälle nicht so weit hergeholt wirken. Es kindgerechter ist und eben authentisch daher kommt. Dieser Fall war da anders. Zwar war er spannend, aber doch für Kinder etwas weit hergeholt. Mir hat diese Folge, nach vielen sehr guten, nicht so sehr gefallen. Naja, was heißt dabei nicht so sehr? Eigentlich war sie ganz okay, ich bin es eben von Die drei ??? Kids etwas authentischer gewohnt, etwas sachlicher und nicht unbedingt mit Gangstern, Gold und jagten. Ich kann euch aber empfehlen einfach selbst mal reinzuhören, denn jeder hat ja ein eigenes empfinden.

6,5 von 10 lieben Hunden