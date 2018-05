064/in der Schatzhöhle ist die neueste Folge von Die Drei ??? Kids und Europa (Sony Music) vom 18. Mai 2018.

064/in der Schatzhöhle von Die Drei ??? Kids: „Die drei ??? Kids“ machen einen Tauchkurs. Ein verdächtiger Teilnehmer verlässt unerlaubt die Gruppe und führt die Detektive in eine Schatzhöhle voller Geheimnisse…

So langsam muss ich echt mal sagen, dass ich vereinzelte Folgen von den Drei Fragezeichen Kids besser finde als von den normal drei Detektiven, zu denen auch diese gehört. Ich fand die Folge sehr spannend und nicht so weit hergeholt, okay, vielleicht ein wenig, aber es geht noch. Man kann sich durchaus vorstellen, dass Menschen so sind und so handeln, wie hier in diesem Hörspiel. Ihr merkt, ich will euch nicht zu viel verraten, da man leicht so die ganze Story spoilern kann, ich will nur so viel sagen, ich war lange auf dem falschen Weg, ich dachte lange die Story wäre anders und wurde positiv überrascht, was man bei Hörspielen auch sehr selten hat, daher kann ich es sehr empfehlen, dass ihr hier einmal reinhört. Viel Spaß dabei.

8,0 von 10 geheimnisvollen Tauchgängen