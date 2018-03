063/Monster-Wolken Die Drei ??? Kids ist ein Hörspiel von Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2018.

063/Monster-Wolken Die Drei ??? Kids: Monster-Wolken über Rocky Beach! Die hässlichen Nebelfratzen lenken die Autofahrer ab. Als auch noch Flugzeuge in Gefahr geraten, greifen Die drei ??? Kids ein.

Dies war über weite Strecken wieder einmal eine solide Folge, einen von denen, die ich so liebe, weil sie nicht ganz so weit hergeholt sind wie die „normalen“ drei Detektive. Hier geht es etwas sachte zu und dennoch spannend genug um zu begeistern. Lediglich zum Ende hin, als einer der drei Detektive mit einem ferngesteuerten Flugzeug auch Schriftzüge in die Wolken male war ich raus, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sagen dass das so in der Form nicht möglich war, aber sei es drum, die Folge war trotzdem sehr spannend und man hat früh erkannt worum es geht, die Lösung war aber dennoch sehr ansprechend, hört einfach selbst mal rein, es lohnt sich.

7,5 von 10 Schriften im Himmel