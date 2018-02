062/Gefahr im Dschungel ist das neueste Hörspiel von Die Drei ??? Kids und Europa (Sony Music) vom 19. Januar 2018.

062/Gefahr im Dschungel von Die Drei ??? Kids: Hilfe! Justus, Peter und Bob sind in einem gigantischen Dschungel-Haus gefangen! Und das nur, weil sie einem entführten Professor helfen wollten. Können die drei ??? Kids diesen Fall lösen?

Bei den Die Drei ??? Kids bin ich ja immer begeistert gewesen wie authentisch die Folgen sind, wie wenig diese wie weit hergeholt wirken. Dies ist dieses Mal nicht so. Die ganze Story wirkte sehr konstruiert und weit hergeholt, ich glaube nicht das dies mal wirklich so passieren könnte, dass es so ein Dschungel Haus gibt. Die Krönung war dann der nette Affe, der durchdreht wenn jemand pfeift. Ich fand die Story insgesamt so mittelmäßig und gerade noch ok. Im Vergleich zu den anderen Hörspielen von Die Drei ??? Kids aber eher schwach. Hört am besten selbst mal rein und macht euch euer eigenes Bild.

5,0 von 10 pfeifenden Affen