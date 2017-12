061/Alarm im Dino-Park von Die Drei ??? Kids

061/Alarm im Dino-Park ist das neueste Hörspiel von Die Drei Fragezeichen Kids und Europa (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

061/Alarm im Dino-Park – Die Drei Fragezeichen Kids: Werden die Dinosaurier-Skelette im Dinopark nachts wirklich lebendig und bedrohen den Parkbesitzer? Justus, Peter und Bob übernehmen den Fall und begeben sich in ein waghalsiges Urzeit-Abenteuer.

So langsam muss ich echt mal sagen, dass ich vereinzelte Folgen von den Drei Fragezeichen Kids besser finde als von den normal drei Detektiven, zu denen auch diese gehört. Ich fand die Folge sehr spannend und nicht so weit hergeholt, okay, vielleicht ein wenig, aber es geht noch. Man kann sich durchaus vorstellen, dass Menschen so sind und so handeln, wie hier in diesem Hörspiel. Ihr merkt, ich will euch nicht zu viel verraten, da man leicht so die ganze Story spoilern kann, ich will nur so viel sagen, ich war lange auf dem falschen Weg, ich dachte lange die Story wäre anders und wurde positiv überrascht, was man bei Hörspielen auch sehr selten hat, daher kann ich es sehr empfehlen, dass ihr hier einmal reinhört. Viel Spaß dabei.

8,5 von 10 Dinsosauriern