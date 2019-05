001/Fünf Freunde essen glutenfrei – Fünf Freunde – Endlich Erwachsen ist eine neue Hörspielreihe von Europa (Sony Music) vom 10. Mai 2019.

Letzte Aktualisierung am 21.05.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

001/Fünf Freunde essen glutenfrei – Fünf Freunde – Endlich Erwachsen: Die Fünf Freunde sind immer noch die besten Freunde. Mit Mitte 20 leben sie zusammen in einer WG und meistern die Abenteuer des tückischen Alltags. “Wir essen auf gar keinen Fall Weizen, Milchprodukte und Zucker, Tante Fanny!“ “Ach, das freut mich so. Soll ich euch ein paar leckere Erdnuss-Sandwiches zum Mitnehmen schmieren?“ Als Dick seiner Schwester Anne ein hippes Kochbuch zum Geburtstag schenkt, ahnt er nicht, was er damit ins Rollen bringt. Anne erkennt, dass die WG sich mit ihrer Ernährungsweise selbst vergiftet. Ab sofort wird der Gesundheit zuliebe ganz neu eingekauft und gekocht.

Doch nicht nur Zoodles, Powerballs und der wunderbare entzündungshemmende Grünkohl beherrschen fortan ihren Alltag, auch ein Knurren im Bauch und schlechte Laune schleichen sich ein. Werden es Julian, George, Dick, Anne und Timmy schaffen, an ihrer neuen Ernährungsweise festzuhalten, ohne sich ständig anzulügen? Ein neues aufregendes Abenteuer für die fünf hungrigen Freunde.

Die Fünf Freunde höre ich schon seit meiner Kindheit, also seit mehr als 30 Jahren und ich bin immer noch begeistert von diesen alten Folgen, die mich stets neben TKKG und den drei Fragezeichen begleitet hatten. Ich war also echt gespannt darauf wie diese neue Serie ist, in denen die Fünf Freunde erwachsen sind. Was soll ich sagen, ich war irgendwie enttäuscht von dieser ersten Folge. Zwar ist der Inhalt wichtig und lehrreich und sicher für Jugendliche heutzutage gedacht, dennoch fand ich sie langweilig. Es passiert kaum was und in den ersten zwanzig Minuten wirken die Jungs wie Waschlappen. Kaum einen richtigen Satz bringen sie über die Lippen. Ich finde diese Neuauflage gar nicht gelungen und kann euch nur empfehlen euch selbst mal eine Meinung zu bilden und selbst mal reinzuhören, vielleicht findest Du das besser, ich fand es nicht gelungen.

4,0 von 10 Geschmacksfreien Speisen